Gazzetta dello Sport: Ibrahimovic pensa al ritiro a fine stagione

Il Coronavirus ha cambiato tutte le carte in tavola, anche per lo svedese: potrebbe lasciare il calcio al termine di questa stagione.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', Zlatan Ibrahimovic potrebbe ritirarsi al termine della stagione. Quello che sembrava un pilastro per la ricostruzione del , posto da Boban e Maldini, ora sembra una suggestione che va tramontando col finire della stagione.

Al centro della questione ci sarebbe, anche in questo caso, la pandemia globale. Il Coronavirus ha cambiato le carte in tavola anche nella testa dello svedese, che a gennaio ha firmato soltanto per 6 mesi, con opzione per il prolungamento di contratto.

A 39 anni da compiere il prossimo ottobre, con la società che per ora non avrebbe ancora preso una decisione (e l'addio di Boban), l'ipotesi è che un ritorno in campo sia sempre più complicato.

L'idea del ritiro era già stata paventata durante le trattative con il Milan, prima di essere convinto. Il suo contributo sarà decisivo per concludere l'anno rincorrendo un posto in Europa, ma il futuro incerto può essere determinante nella decisione di Ibra.