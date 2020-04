Gazzetta dello Sport: Ibrahimovic non vuole smettere, continuerà in Serie A

Zlatan Ibrahimovic non ha intenzione di chiudere la carriera a causa del Coronavirus: vuole continuare in Italia, priorità al Milan.

Probabilmente un finale di carriera così, Zlatan Ibrahimovic, non se lo sarebbe mai aspettato: campionato sospeso a causa del Coronavirus e nessuna certezza su quando ripartirà, con in più l'ombra del contratto col in scadenza il 30 giugno.

In casa rossonera è cambiato qualcosa nell'ultimo periodo: Boban è stato licenziato, Maldini è in forse e Gazidis sembra aver preso pieni poteri gestionali. Proprio il croato era uno dei punti di riferimento dello svedese, ora più che mai convinto a non appendere gli scarpini al chiodo, almeno con queste modalità.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, Ibrahimovic non permetterà al Coronavirus di mettere fine alla sua storia calcistica: una conclusione del genere non sarebbe da Zlatan e l'idea è di rimanere in . Se non sarà al Milan, sarà altrove.

Altre squadre

La priorità spetta ovviamente ai rossoneri: il dialogo con Gazidis va però tutto costruito, considerato che gli interlocutori di Ibrahimovic erano i due manager dell'area tecnica, uno dei quali fatto fuori.

Se però non dovesse esserci alcun accordo per il prolungamento del rapporto, ecco che si aprirebbero nuovi scenari interessanti in , dove più di un club sarebbe lieto di accogliere un campione di tale calibro.

Il primo pensiero va al dell'amico Mihajlovic che ha provato in tutti i modi a convincere Ibrahimovic prima del ritorno al Milan: ma questa è solo una delle tante opzioni sul tavolo per evitare un triste epilogo, non degno delle gesta passate.