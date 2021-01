Gazzetta dello Sport - Gomez al Siviglia, affare in chiusura: 'Papu' convinto

Alejandro Gomez è ad un passo dal trasferirsi in Spagna al Siviglia: manca poco all'intesa totale tra gli andalusi e l'Atalanta.

Titoli di coda imminenti per l'avventura di Alejandro Gomez all' : insanabile la rottura con Gian Piero Gasperini che, alla luce degli ultimi risultati, ha la consapevolezza di poter fare benissimo a meno anche del 'Papu'.

Le parti si diranno addio senza rancore e, ad accogliere l'argentino, non sarà una società italiana come si poteva pensare in un primo momento: 'La Gazzetta dello Sport' rilancia con forza la destinazione , ormai l'unica rimasta in corsa per accogliere l'ex Catania.

Manca davvero poco per far sì che venga raggiunta la quadra economica sul valore del cartellino: gli andalusi offrono 5 milioni di fronte ad una richiesta bergamasca di 10 e, come spesso accade in questi casi, la soluzione ideale potrebbe essere trovata a metà strada, magari con l'aggiunta di vari bonus.

Gomez, che all'inizio di questa sessione invernale sembrava intenzionato a rimanere in , pare essersi convinto del Siviglia con cui potrà disputare gli ottavi di quella abbandonata dopo la rottura con Gasperini.

La firma di Gomez è uno scenario che accontenta tutti: il giocatore, il Siviglia e, soprattutto, l'Atalanta, che con una cessione all'estero si mette al riparo dall'eventualità di rinforzare una diretta concorrente in campionato.