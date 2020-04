Gazzetta dello Sport - Giroud all'Inter, ora si può: pronto un biennale, affare a parametro zero

Dopo i corteggiamenti di gennaio Olivier Giroud potrà vestire la maglia dell'Inter: il francese è pronto alla riduzione dell'ingaggio.

Un matrimonio inseguito per settimane, ma soltanto rimandato: Olivier Giroud potrà ora vestire la maglia dell'. Il francese è in scadenza di contratto con il e l'addio sembra ormai cosa certa, i nerazzurri mettono sul piatto un contratto biennale con opzione.

Stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il campione del mondo 33enne sposerà la causa nerazzurra arrivando a parametro zero e accettando una sostanziale riduzione del proprio ingaggio.

Giroud guadagna attualmente otto milioni di euro a stagione: troppi anche per gli standard dell'Inter, dove i top come Lukaku ed Eriksen arrivano a un massimo di 6,5. L'esperto attaccante è l'alternativa giusta alla coppia offensiva nerazzurra nel gioco di Conte: centravanti fisico e capace di sacrificarsi per la manovra della squadra.

Il giocatore ha chiesto un contratto triennale, la dirigenza nerazzurra è arrivata a mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo, condizionata ad alcuni risultati personali come presenze o goal.

"Fino al 31 gennaio ho sperato di andare all’Inter. Avevo parlato con Conte, era il progetto più solido", disse Giroud dopo la delusione del mancato trasferimento. Ora il suo futuro sembra davvero più nerazzurro.