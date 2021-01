Gazzetta dello Sport - Gattuso traballa: De Laurentiis tra Benitez e Mazzarri

L'attuale tecnico azzurro alla prova Coppa Italia, prima del Parma in Serie A: Benitez valuta, ma occhio anche all'altro ex Mazzarri.

Eroe nella scorsa estate per la vittoria in Coppa contro la , primo accusato per il deludente periodo invernale del . Rino Gattuso sembra traballare dopo la sconfitta in e i k.o di campionato contro e .

De Laurentiis sta valutando il da farsi per il prosieguo della stagione, Gattuso sul filo del rasoio e vecchi nomi del passato per l'eventuale sostituzione. La Gazzetta dello Sport, infatti, racconta come il presidente del Napoli abbia chiesto a Rafa Benitez la disponibilità per tornare azzurro.

Benitez avrebbe chiesto qualche giorno per riflettere: il Napoli giocherà in contro lo Spezia, mercoledì sera, e l'eventuale addio alla competizione potrebbe spingere De Laurentiis a chiedere nuovamente al mister spagnolo di subentrare al posto di Gattuso.

Per ora in ogni caso avanti con Gattuso, anche se non ad oltranza. La rosea tra l'altro evidenzia anche come l'alternativa a Benitez sia un altro ex, ovvero Walter Mazzarri. Anche quest'ultimo è stimato dal presidente del Napoli e potrebbe entrare in corsa per la panchina partenopea.

Benitez ha appena lasciato il Dalian in e potrebbe presto tornare in Europa: a Napoli ha allenato tra il 2013 e il 2015, senza lottare in maniera continua per lo Scudetto, ma conquistando la Coppa Italia ai danni della , nonchè la Supercoppa Italiana.

Mazzarri è invece subentrato nel 2009/2010, rimanendo quattro stagioni in azzurro, diventando il primo allenatore nella storia del team campano a raggiungere gli ottavi di . Anche per lui una Coppa Italia in bacheca alla guida degli azzurri.

Benitez, Mazzarri, Gattuso: il comune l'aver allenato il Napoli ed aver vinto la Coppa Italia. Ora il destino di uno degli ex potrebbe intersecarsi con quell dell'attuale tecnico, in bilico tra le gare contro Spezia e . Sulla carta, ampiamente con gli azzurri favoriti, che vedrebbero la conferma dell'allenatore calabrese in caso di successo. Porta aperta.