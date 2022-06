Gazzetta dello Sport - Bonus e clausola: i nodi della trattativa tra l'Inter e Dybala

La nuova proposta interista per la Joya: 5 milioni di ingaggio più uno di bonus legato alle presenze e l'inserimento di una clausola rescissoria

Il futuro di Paulo Dybala rimane ancora tutto da definire. Tra meno di una settimana scadrà, in via ufficiale, il suo contratto con la Juventus. Club al quale è rimasto legato per gli ultimi sette anni.

Il destino, però, ha condotto verso la separazione e ora la Joya è chiamato a dare forma al prossimo capitolo della sua carriera. Che sulle tracce dell'ex numero 10 bianconero ci sia da diverso tempo l'Inter non è certo una novità, ma i sentori di una trattativa concretizzabile in brevissimo tempo hanno dovuto fare i conti con una realtà sensibilmente differente.

Lo scenario è cambiato quando il club meneghino ha toccato con mano la possibilità di riportare Romelu Lukaku all'ombra della Madonnina appena un anno dopo l'addio, destinazione Chelsea. Per l'assetto tattico di Simone Inzaghi, l'attaccante belga ha rappresentato da subito una priorità in sede di mercato e gli sforzi societari sono stati veicolati, inevitabilmente, in quella precisa direzione.

Morale della favola, nel giro di una manciata di giorni i vertici societari nerazzurri hanno sbrigato tutto ciò che c'era da sbrigare indirizzando il ritorno del centravanti ex United sulla sponda nerazzurra dei Navigli dove dal 2019 al 2021 ha segnato 64 goal in 95 partite, vincendo uno Scudetto.

E Dybala in tutto questo? L'Inter non ha di certo mollato la presa sul fantasista albiceleste, ma in casa nerazzurra si vuole ponderare qualsiasi tipo di mossa. Con l'ormai imminente arrivo di Lukaku e l'attuale presenza in attacco di Dzeko, Lautaro Martinez, Sanchez e Correa, è evidente di come il reparto sia già in forte sovrannumero. Specialmente in termini di peso sul monte ingaggi.

In poche parole, serve liberare almeno una casella prima di poter lanciare lo sprint finale che porta a Dybala. Per il quale Marotta ha comunque messo sul piatto una nuova proposta che, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', non scalda particolarmente il rappresentante del calciatore, al secolo Jorge Antun.

La squadra vincitrice dell'ultima Coppa Italia e della Supercoppa italiana vorrebbe garantire all'argentino un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, di cui 5 a rappresentare la parte fissa più uno di bonus legato al numero di presenze ufficiali messe insieme dall'ex Juve. Una mossa che profuma fortemente di tutela preventiva, vista la sequela di infortuni e intoppi fisici che hanno rallentato l'ultimo biennio dell'attaccante di Laguna Larga.

Un milione di bonus che scatterebbe, in automatico, qualora Dybala giocasse il 50% delle partite ufficiali della prossima stagione dell'Inter. Una sorta di offerta 'a gettone' che, come detto, non ha trovato il gradimento da parte dell'entourage del calciatore.

Il dialogo tra le parti, però, è destinato a proseguire e tra le tematiche trattate starebbe prendendo quota l'ipotesi dell'inserimento di una clausola rescissoria che permetta a Dybala di liberarsi dopo la prima stagione delle quattro previste dal contratto.

Tanta, tantissima carne al fuoco, dunque. Per quella che si preannuncia come una trattativa dove pazienza e ponderazione la faranno da padroni nonostante il gradimento reciproco. Della serie: work in progress.