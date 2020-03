Gazzetta dello Sport: Boban-Milan, chiusura del rapporto per giusta causa

Si è chiusa la parentesi da dirigente di Zvone Boban al Milan. L’ex centrocampista ha già ricevuto la lettera che certifica il suo addio.

Si attende solo l’ufficialità, che tra l’altro potrebbe arrivare già nelle prossime ore, ma ormai non ci sono più dubbi: dopo appena otto mesi è giunta al termine l’esperienza da dirigente di Zvonimir Boban al .

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista croato ha già ricevuto nella giornata di venerdì la lettera che certifica la chiusura del rapporto per giusta causa.

A mettere di fatto fine a questa sua parentesi rossonera è stata l’intervista rilasciata a fine febbraio proprio alla Gazzetta dello Sport, con la quale ha pesantemente attaccato l’operato di Gazidis, reo di aver contattato Rangnick senza essersi consultato con i dirigenti dell’area tecnica, e aveva ammesso di non essere a conoscenza né del budget né dei programmi per la prossima stagione.

La proprietà ha ritenuto le sue parole troppo destabilizzanti e tra l’altro pronunciate in un’intervista non autorizzata, per questo ha deciso di non far finta di nulla e non prolungare il rapporto fino al termine della stagione.

Ad assumere sempre maggior importanza all’interno dell’assetto societario sarà Gazidis. Il dirigente rossonero, venerdì si è presentato da solo a Milanello per parlare con Pioli e per informarlo della situazione. La sua presenza è stata un chiaro messaggio che fa capire in quale direzione si andrà e chi ormai tiene il timone all’interno del club.

Da valutare adesso resta la posizione di Paolo Maldini. Lui stesso sta valutando sul da farsi e non è escluso che a breve possano arrivare novità importanti. Il Milan è pronto a dargli il benservito, ma per evitare eventuali scossoni è probabile che il rapporto venga prolungato fino al termine della stagione.