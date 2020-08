Gazzetta dello Sport - Atalanta, Castagne praticamente certo di partire

Senza accordo per il rinnovo, Timothy Castagne può essere il primo ad andar via. A Bergamo può arrivare il kosovaro Vojvoda, dello Standard Liegi.

Niente miracolo, niente semifinale di . La stagione dell' è finita. E ora è già tempo di pensare alla prossima stagione. E al mercato, in particolare. Che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', vedrà un partente quasi sicuro: Timothy Castagne.

L'esterno belga, entrato nella parte finale della sfida di mercoledì sera contro il , non ha infatti raggiunto un'intesa con il club per il rinnovo del proprio contratto (che scade comunque nel 2022 e non nel 2021, come erroneamente riportato da più parti). E dunque, secondo il quotidiano, "è l’unico esterno della rosa di Gasperini praticamente certo della cessione".

Da capire se le parti troveranno un punto d'intesa nelle prossime settimane, ma al momento la situazione di Castagne è piuttosto complicata. Tanto che, sempre secondo la 'Gazzetta', l'Atalanta avrebbe già trovato il sostituto: Mergim Vojvoda.

Altre squadre

25 anni, nato in , gioca in con lo Standard Liegi e pure con la Nazionale kosovara: nel settembre del 2019 ha segnato un goal decisivo contro la in una gara valida per le qualificazione agli Europei di quest'anno, successivamente spostati al 2021.

Per portare Vojvoda a Bergamo servono almeno 6 milioni, ma il giocatore sarebbe sempre più vicino all'Atalanta. Sarebbe proprio lui, sia dal punto di vista numerico che del ruolo ricoperto in campo, a rimpiazzare Castagne.