Gazzetta dello Sport: Agnelli per lo stop agli allenamenti, Lotito e De Laurentiis contrari

Andrea Agnelli avrebbe puntato il dito contro Lotito, dicendo che il presidente della Lazio è motivato solo da questioni di classifica.

Come vi abbiamo raccontato nella serata di venerdì, la Lega ha annunciato di non avere nessuna intenzione di sospendere definitivamente la , ma di riprendere il campionato non appena tutto sarà passato, magari con partite ravvicinate tra maggio e giugno ed il conseguente rinvio degli Europei.

Ed è anche per parlare di questo che ieri i presidenti della Serie A hanno parlato tra di loro in una videoconferenza. Ma oltre a parlare di come e se ricominciare a giocare il campionato, tra qualche settimana, un altro importante argomento di dibattito ha riguardato gli allenamenti.

Giusto fermare le squadre o è giusto dare alle squadre la libertà di potersi allenare? Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', su questo argomento c'erano due partiti ben distinti.

Il presidente della Lotito, appoggiato dal collega del De Laurentiis, sosteneva che gli allenamenti non possano essere sospesi, neppure con motivazioni giuridiche, e che anzi vadano ripresi al più presto: per entrambi sarebbe anche utile portare i giocatori in ritiro, per un controllo maggiore. Andrea Agnelli ha replicato a tono: dietro i codici citati, ci sarebbe solo un interesse di classifica, i giocatori vanno lasciati lontano dai campi.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', il presidente della avrebbe liquidato con una battuta tra i serio e il faceto il presidente Lotito: "Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori". Il dibattito si è chiuso lì, ma sarà una polemica ancora aperta nei prossimi giorni.