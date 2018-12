Gazidis si presenta da nuovo ad: "Riporteremo in alto il Milan"

Le prime parole di Gazidis come amministratore delegato del Milan: "E' un onore essere stato scelto, darò l'anima per questo club".

Ivan Gazidis si presenta ai tifosi come nuovo amministratore delegato del Milan tramite un video postato sul profilo Twitter ufficiale rossonero.

"E' un grande onore - ha dichiarato - essere stato scelto per guidare il Milan in una nuova era come Amministratore Delegato. Voglio assicurare ai milioni di tifosi in tutto il mondo che mi impegnerò al massimo, con il mio cuore e la mia anima, per fare il miglior lavoro possibile".

Oggi Ivan Gazidis è stato ufficialmente nominato Amministratore Delegato del Milan. Ecco le sue prime parole a tutti i tifosi rossoneri 🔴⚫ pic.twitter.com/9ZLytT1lBM L'articolo prosegue qui sotto 5 dicembre 2018

"Per raggiungere quello che tutti vogliamo per questo grande club - ha aggiunto Gazidis - dobbiamo iniziare subito a lavorare duramente, questo richiederà lavoro di squadra, dentro e fuori dal campo. Sono estremamente eccitato per questa opportunità, la sfida non sarà semplice ma insieme riporteremo il Milan dove merita. Forza Milan".

Classe '64, sudafricano, Gazidis è stato direttore esecutivo dell'Arsenal per 9 anni dal 2009 al 2018, periodo nel quale i Gunners hanno conquistato tre FA Cup e tre Community Shield.