Gattuso si coccola il Napoli: "Più forti dei nostri ce ne sono pochi"

Dopo il ko al debutto in panchina contro il , Gennaro Gattuso ci riprova. Secondo esame al timone del in casa del , per il posticipo domenicale della diciassettesima giornata di .

Il tecnico azzurro, alla vigilia del match di Reggio Emilia, ha preso la parola in conferenza stampa.

"La squadra si è consegnata a me e al mio staff, vedo grandissima disponibilità. Stiamo lavorando molto forte e sta facendo quello che chiedo, stiamo facendo qualcosa di diverso. Dobbiamo tornare a fare quello che è stato fatto per tantissimo tempo".

"Per 18 mesi ha giocato con un altro modulo, voglio serietà e li ringrazio per la disponibilità. Non è facile quando per tanti anni sei abituato a stare lassù, dobbiamo continuare su questa strada perchè abbiamo tutto per uscirne".

"Ho sentito di ultima spiaggia, ma nel calcio e nello sport non esiste. Dobbiamo stare sul pezzo e recuperare mentalmente i giocatori, le prove con e non sono di anni fa... Bisogna liberarsi e giocare e divertirsi".

"Giochiamo contro giocatori giovani e di talento, voglio equilibrio e organizzazione senza andare in panico senza pensare se vinciamo o perdiamo. Saper soffrire, tenere bene il campo e fare ciò che sappiamo fare".

"Entro alle 8 di mattina e vado via alle 8 di sera, la priorità è allenare i giocatori a disposizione parlando e ascoltandoli. Dopo Sassuolo avranno 6 giorni di riposo, incontrerò il ds e il presidente e parleremo di tutto. Ma dobbiamo fare poco, i giocatori forti ci sono spero che si firmeranno i rinnovi perchè in giro meglio di questi ce ne sono pochi".

"Gattuso contro De Zerbi? E' Sassuolo contro Napoli, Roberto è un allenatore giovane e molto preparato".

"4-3-3, palleggiare dal basso, ottenere superiorità numerica quando cerchiamo i nostri attaccanti e tenere bene il campo. La ripresa col Parma tecnicamente è stata una buona prestazione, ma a livello di preventive non siamo stati corretti".

"Fabian può fare il regista con le sue caratteristiche e con le sue linee di passaggio, ha qualità. Non aggredisce la prima palla, ti dà ordine e palleggio".

"Voglio fare bene, è un grande club con persone squisite e giocatori fortissimi. So lavorare mattina e sera entrando nella loro testa, ho grandissimo entusiasmo. Non penso che siamo messi male, serve lavorare e uscirne fuori".

"Pazzo di Milik? Sono pazzo di tutti i miei giocatori. L'abbraccio del presidente con Insigne alla cena, bisogna ripartire da lì. E' una squadra che ha dato tanto a tutto l'ambiente, bisogna stare vicino ai giocatori bersagliati. Non serve sentire i fischi, occorre fargli sentire affetto. Spero che i tifosi lo capiscano, oggi la palla scotta e pesa 10-20 kg".

"Arek mi piace, lega il gioco, tecnicamente sa far giocre bene e in area è presente. Ma come lui ce ne sono tanti, tutti i giocatori offensivi che abbiamo hanno grandissime qualità".

"Meret o Ospina? Ho bisogno di certezze e continuità, David ci sta dando tanto e sa fare bene il suo mestiere. Ma voglio dare continuità".