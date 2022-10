Gattuso ritrova Xavi da avversario: “Io e lui abbiamo praticato sport diversi”

Il Valencia si prepara ad ospitare il Barcellona per un match di Liga: “Sarà un onore incontrare Xavi, farà una grande carriera”.

Reduce da un periodo non brillantissimo che gli ha visto mettere in cascina appena due punti nelle ultime tre giornate di campionato, il Valencia affronterà nel dodicesimo turno di Liga il Barcellona.

La compagine blaugrana ha fortemente deluso in Champions League, ma in campionato è seconda alle spalle del Real Madrid, ovvero l’unica squadra che è riuscita a batterla (3-1 al Bernabeu nel Clasico).

Per Rino Gattuso si tratterà di un esame importante e, come spiegato in conferenza stampa, non ha alcuna intenzione di modificare il suo stile di gioco per l’occasione.

“Mi piace che la mia squadra abbia uno stile di gioco. Vedremo cosa farà il Barcellona, ma certamente noi non cambieremo. Si scenderà in campo al Mestalla e il nostro stadio dovrà darci forza. Faremo una grande partita in modo che i tifosi possano essere orgogliosi di noi”.

Gattuso e Xavi si ritroveranno da avversari dopo essersi dati battaglia per tanti anni quando erano calciatori.

“Sono molto felice di ritrovarlo. Lui giocava, io correvo tanto. Abbiamo fatto sport completamente diversi: lui era un regista, io ho fatto il maratoneta. Oggi è un grande allenatore e farà una grande carriera. Ho grande rispetto per lui, è un ragazzo con una testa speciale. Anche a lui piace il calcio come piace a me e sarà un onore incontrarlo”.