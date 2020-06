Gattuso vara il turnover anti-giallo: cinque diffidati a rischio Atalanta

Demme, Zielinski, Koulibaly, Mertens e Milik: tutti diffidati e a rischio cartellino giallo contro la SPAL. Poi ci sarà il match contro l'Atalanta.

Il è forse la squadra più in forma in questo momento della . Dopo aver vinto la Coppa battendo squadre come e , la squadra di Gattuso ha dato continuità anche in campionato, battendo il 0-2 nella scorsa giornata.

Domani sera ci sarà la come avversario del Napoli, ma Gattuso pensa anche molto alla prossima giornata di campionato, quando ci sarà l' ad aspettare i partenopei.

Infatti sarà importante vincere anche contro la SPAL, ma senza perdere troppi pezzi in vista del big match contro l'Atalanta. Visto che quella contro la Dea potrebbe essere l'ultima chance per atttaccare la .

Demme, Zielinski, Koulibaly, Mertens e Milik sono tutti diffidati contro la SPAL ed in caso di cartellino giallo salterebbero la partita contro l'Atalanta. Tutti giocatori fondamentali per lo scacchiere di Gattuso, che quindi potrebbero essere risparmiati nella giornata di domani.

Lobotka potrebbe sostituire Demme in mezzo al campo, con Allan al posto di Zielinski e Manolas al posto di Koulibaly. Soltanto uno tra Mertens e Milik dovrebbe essere costretto a giocare, con il polacco favorito per questo ruolo da titolare contro la SPAL.