Gattuso arriva a Valencia: "Felice e orgoglioso, sono in un club con tanta storia"

Inizia l’avventura di Rino Gattuso al Valencia. E’ arrivato in Spagna in attesa dell’ufficialità: “Sono emozionato”.

Rino Gattuso inizia la sua nuova avventura da allenatore. Nella giornata di mercoledì infatti è arrivato a Valencia, dove apporrà la firma che decreterà il suo ritorno in panchina dopo un anno di stop.

L’ex allenatore di Milan e Napoli ha pronunciato direttamente dall’aeroporto di Manises le sue prime parole da tecnico del Valencia.

“E’ la prima volta che vengo qui e sono molto felice e orgoglioso. Mi sono legato ad una squadra centenaria che ha tanta storia. Domani parleremo di tutto, ma sono molto contento. I tifosi sono emozionati ed anche io lo so. Domani spiegheremo tutto e poi inizieremo a lavorare molto duramente”.

Per Gattuso non si tratta della sua prima esperienza da allenatore all’estero, visto che in passato si è seduto sulle panchine del Sion in Svizzera e dell’OFI Creta in Grecia.

La sua ultima stagione alla guida di una squadra resta quella 2020-2021, quando con il Napoli si è piazzato al quinto posto in Serie A. L’anno scorso la firma con la Fiorentina, ma il rapporto con il club viola si è incredibilmente interrotto ventitré giorni dopo l’ufficializzazione del suo approdo in riva all’Arno.