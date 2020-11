Gattuso urla: "Per distruggere gli avversari il Napoli deve entrare subito in partita"

Il tecnico del Napoli ha parlato in vista della sfida di Europa League contro il Rijeka: "Serve più cattiveria, nessun litigio coi giocatori".

Ha rallentato in campionato, battuto dall'ex . Ora Gattuso prova a rilanciarsi in , competizione in cui ha fin qui vinto due gare su tre. Per il suo la possibilità di blindare la qualificazione ai sedicesimi e allo stesso tempo spazzare via i dubbi post ottavo turno.

Immediatamente dopo la partita contro il Milan, infatti, c'era stato un po' di malcontento, già superato in vista della prossima gara europea contro il Rijeka , nonchè del proseguo di campionato, in cui il Napoli si trova a due lunghezze dalla Champions e a sei dalla vetta occupata dai rossoneri.

Alla vigilia di Napoli-Rijeka, Gattuso ha parlato così:

Le vicende esterne? Sarebbero alibi, con me chi cerca alibi non può stare con me. Io lavoro a 300 all'ora tutti i giorni, voglio persone con passione e lo vedo nella mia squadra, che mi segue".

Gattuso è contento del suo Napoli, ma serve qualcosa in più:

"I numeri dicono che giochiamo un grandissimo calcio ma serve più malizia, cattiveria. Qualcuno qui a Napoli pensa che dovevamo fare 130 punti e non perdere mai, ma io so che calcio proponiamo e possiamo fare meglio. Ma la strada che abbiamo iniziato mi piace molto".

Per il tecnico del Napoli, il post Mila non è stato infuocato, ma solo ordinaria amministrazione:

"Ho parlato alla squadra, non ci ho litigato. L'impegno c'è sempre, c'è appartenenza, ma in questo momento tutto ciò non basta e voglio qualcosa in più. Il giocare bene ci fa sedere, non deve accadere. Ho detto che la responsabilità è mia dopo un anno, non c'è stato nessun massacro, non è vero che ho puntato sui giocatori, la squadra lo sa come intendo io il calcio".

L'obiettivo del Napoli è migliorare costantemente: