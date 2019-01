Gattuso svela la data del rientro di Biglia e Caldara: "A disposizione tra 25-30 giorni"

Gattuso annuncia la data del rientro di Biglia e Caldara: "Penso che tra 25-30 giorni potranno essere nuovamente a disposizione".

Il Milan che si prepara a cominciare il 2019 affrontando la Sampdoria in Coppa Italia e la Juventus nella finale di Supercoppa italiana spera di poter avere presto nuovamente a disposizione sia Lucas Biglia che Mattia Caldara.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

A confermare però che per vedere i due giocatori nuovamente in campo ci vorrà quasi un mese è il tecnico rossonero Gennaro Gattuso, intervenuto ai microfoni di Milan Tv.

"Penso che Caldara e Biglia saranno a disposizione tra 25-30 giorni dopo le rispettive risonanze che hanno fatto e che sono andate bene". L'articolo prosegue qui sotto

Biglia, operato lo scorso 31 ottobre in Finlandia per ridurre la lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro, ha giocato 11 gare in stagione tra Serie A ed Europa League.

Molto più problematica fino a questo momento la stagione dell'ex Atalanta Caldara, che ha collezionato 1 sola presenza in Europa League contro il Dudelange prima di fermarsi a causa della lacerazione parziale del tendine d'Achille.

Prova subito Carlsberg Fantamanager e scopri chi schierare