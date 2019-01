Gattuso sulla questione Higuain: "Chiacchere su di lui, spero possa restare al Milan"

Gattuso sulla situazione Milan: "Chiacchere su Higuain, spero resti a lungo. Caldara e Biglia rientrano tra 30 giorni, Paquetà grande acquisto".

Il Milan torna in campo dopo la sosta natalizia e lo fa affrontando la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ai microfoni di Milan Tv Gattuso ha parlato del prossimo impegno ma anche dell'attualità in casa rossonera.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

La Coppa Italia deve essere un obiettivo da non prendere sotto gamba per la sua squadra. Per questo motivo scenderà in campo l'11 migliore.

"Non andremo a Genova in vacanza ma per fare una partita relativa ad una competizione alla quale teniamo. Ci ricordiamo ancora la delusione dello scorso anno ma anche la goia del fatto di essere arrivati in finale e poter disputare in questo modo la finale di Supercoppa italiana. Giocheremo contro una squadra in saluta, ma metterò in campo la formazione migliore per dire la nostra".

Ci sarà qualche defezione a Marassi, in primis quella dello spagnolo Suso, che sarà assente pure in Supercoppa contro la Juventus per squalifica.

"Non ha la pubalgia, ma il solito problema che lo insegue da un mese a questa parte, una infiammazione al pube. Deve guarire bene, aveva già stretto i denti contro la SPAL. Penso che Caldara e Biglia saranno a disposizione tra 25-30 giorni dopo le rispettive risonanze che hanno fatto e che sono andate bene".

Capitolo Higuain. Si parla insistentemente di un possibile addio del Pipita alla causa rossonera dopo solo sei mesi.

"Si è presentato bene alla ripresa, per questo giocherà contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchere su di lui, ma a me interessa come si allena e la professionalità che ci mette nelle cose. Il resto riguarda suo fratello, lui ed il suo procuratore che parla con Leonardo. Spero che possa rimanere a lungo, se non sarà così vedremo. Ma fin quando sarà qui con questa predisposizione non sarà mai un problema". L'articolo prosegue qui sotto

Chiusura dedicata a Paquetà, nuovo arrivato e possibile nuovo innesto nell'undici titolare. Rino è entusiasta di questi primi giorni del giocatore brasiliano.