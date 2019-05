Gattuso sul Milan: "Nessuno credeva che saremmo stati sopra Roma e Lazio"

Gattuso: "Ci avevamo fatto la bocca al quarto posto, ma adesso ci crediamo ancora. Bakayoko? Ripeto, non sono un tipo che porta rancore".

Vittoria di misura per il sul campo della . Tre punti che mantengono inalterato lo svantaggi dei rossoneri dall' in attesa dell'impegno dell' contro il di lunedì sera.

Al termine del match, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di 'DAZN' . Gli è piaciuto più il primo che il secondo tempo della sua squadra.

" La Fiorentina ha giocatori di qualità, il primo tempo abbiamo fatto una buona partita, il secondo tempo abbiamo rischiato di pareggiare e stiamo stati fortunati, anche perchè la Fiorentina è venuta fuori. La squadra non mi ha mai tradito, se avessi mai avuto il presentimento che non poteva dare più niente avrei già fatto un passo indietro per rispetto di questa società che mi ha dato tanto. Ci sono stati dei momenti nei quali abbiamo perso la nostra identità e le nostre sicurezze e non siamo riusciti a trovarne altri, ma quello che abbiamo fatto quest'anno è tanta roba".

C'è ancora speranza di poter agguantare il quarto posto, anche se bisogna sperare in un passo falso da parte dell' Atalanta .

" Adesso recuperiamo energie e pensiamo al . Mancano due partite e sei punti a disposizione, ce la possiamo ancora giocare. Da gennaio fino a 25 giorni fa eravamo in , c'è il rammarico per aver perso tanti punti per strada. Quando dovevamo fare qualcosa in più abbiamo fatto solamente cinque punti in 7 partite . Ad inizio stagione in pochi pensavano che saremmo stati sopra la e la . Nel corso del campionato la bocca ce la siamo fatta e ci credevamo al 4° posto, adesso ci crediamo ancora ".

Polemica assolutamente chiusa con Bakayoko dopo il battibecco nel corso del match contro il .

" Bakayoko? Quando parlo non lo faccio tanto per fare. Quando dico che non porto rancore è così. rancore solo chi non porta rispetto al gruppo, ma la priorità è il Milan ed il bene di questa squadra . L'aver fatto per tanto tempo il giocatore mi ha insegnato a non portare rancore. Mi fa arrabbiare solamente quando non si ha rispetto dei compagni. E' un giocatore importante, abbiamo sbagliato entrambi ma la priorità è la squadra ".

Mai nessuna polemica invece nei confronti di Montella , con il quale si sono affettuosamente salutati ad inizio ed a fine partita.

" Con Montella non ho mai discusso e non ho mai avuto problemi. Ho stima nei suoi confronti, mi piace la sua mentalità e mi ha lasciato in eredità cose che mi hanno aperto la mente . Siamo stati anche compagni in nazionale, ci siamo salutati come due persone che si rispettano ".

Chiusura dedicata al digiugno di goal di Piatek , anche oggi senza goal.