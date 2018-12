Gattuso su Higuain: "Ho dovuto fare come Oronzo Canà con Aristoteles"

Il Milan è tornato alla vittoria in Serie A dopo quattro partite di digiuno: il 2-1 contro la SPAL ha alleggerito la pressione intorno ai rossoneri e soprattutto intorno a Ringhio Gattuso e Gonzalo Higuain, i due più chiacchierati negli ultimi giorni.

Rivedi Milan-SPAL on demand: attiva il tuo mese gratuito!

La panchina dell'ex centrocampista sembrava sempre più in bilico, ma il ritorno al goal dell'attaccante argentino, che ha segnato la rete decisiva per vincere la partita, gli ha restituito respiro, oltre a riportare il Milan al quinto posto solitario.

Nel post-partita Gattuso ha scherzato sul suo rapporto con Higuain, che è andato ad abbracciarlo dopo aver segnato il definitivo 2-1.

"Ho dovuto come Lino Banfi con Aristoteles, mi è toccato anche questo. Ha dormito in camera con me? No, io ho la camera degli allenatori che è la 5, è un buco (scherza ndr). Ha fatto un bel gesto dopo il goal, speriamo che ora trovi continuità e non si dia martellate da solo. E' un giocatore che vive per il goal, ha sempre segnato in questi anni, ha vissuto male questo periodo in cui non riusciva a segnare. Butterebbe giù qualsiasi essere umano quando non segna".