Gattuso riparte: Spagna opzione più gradita, spunta anche la Fiorentina

Lasciato il Milan, Gattuso è alla ricerca di una panchina dalla quale ripartire: diverse le opzioni in Italia, spunta anche la Fiorentina.

Si è chiusa ufficialmente nella giornata di martedì l’avventura di Rino Gattuso sulla panchina del . Un addio senza polemiche quello al club rossonero, figlio della convinzione di non vedersi più parte del progetto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, all’interno del club erano in molti a sperare che la sua decisione finale potesse essere diversa. L’ipotesi di andate avanti con lui era stata presa in enorme considerazione ed anzi la scelta ha anche preso in un certo senso in molti alla sprovvista.

Il Milan sarà ora chiamato a cercare un allenatore con il quale gettare le basi per un nuovo ciclo, ma anche lo stesso Gattuso sarà chiamato a cercare una panchina dalla quale ripartire. Al momento l’opzione a lui più gradita sarebbe quella di un trasferimento all’estero. In particolare, l’ormai ex tecnico rossonero vorrebbe ripartire dalla , ma comunque fondamentale per la sua scelta saranno progetto e programmazione.

Tra le società che hanno o stanno pensando a lui ci sono la e più recentemente la Sampdoria, ma potrebbe spuntare all’orizzonte anche l’opzione nel caso in cui Simone Inzaghi decidesse di andare altrove.

Tra le piste da prendere in particolare considerazione potrebbe esserci anche quella che porta a Firenze. Montella ha da poco firmato un contratto biennale con la ma, nel caso in cui la società dovesse effettivamente essere ceduta dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso, gli scenari potrebbero cambiare e la nuova proprietà potrebbe decidere di scegliere un altro allenatore.

L’ipotesi Fiorentina a Gattuso non dispiacerebbe, ma non sono da escludere anche mete più lontane come o , anche se queste due opzioni sembrano al momento più complicate.