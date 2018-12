Gattuso sgrida il Milan: "Palleggio sterile, così facciamo il solletico"

L'allenatore del Milan parla così dopo il pareggio di Bologna: "Potevamo fare di più. Il gesto di Cutrone? Ci parlerò in settimana".

Il Milan riesce ad allungare di un solo punto sulla Lazio, dopo il deludente pareggio di Bologna. Lo sa bene Gattuso che si è trattato di una chance sprecata e lo dimostra ai microfoni di 'Sky Sport'.

Nel post-partita l'allenatore del Milan commenta così il match: "Abbiamo fatto una partita mediocre. Abbiamo tenuto il possesso palla ma è stato sterile. Nelle partite così dovrebbe vedersi la qualità delle nostre squadre, con avversari così chiusi".

"In questo modo facciamo il solletico ad avversari preparati come il Bologna in difesa. Qui l'Inter ha faticato e vinto alla fine, la Roma ha perso. Con una difesa così bisogna mostrare più qualità".

Al momento della sua uscita dal campo, Cutrone ha fatto un gesto di disappunto. Gattuso la vede così: "Ci sta che chi è sostituito la può prendere male. L’importante è che finisca lì. In settimana io e Patrick faremo una chiacchierata sicuramente".

Infine, sulle assenze a centrocampo per la prossima giornata: "Sicuramente ci mancheranno due pezzi importanti come Kessié e Bakayoko. Abbiamo qualche centrocampista in panchina, ci inventeremo qualcosa. Non partiamo sconfitti".