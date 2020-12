Gattuso se la ride: "A volte mi vogliono bene, a volte hanno la mia foto e mi sputano in faccia"

Il tecnico ha commentato la vittoria contro la Sampdoria, figlia dei suoi cambi: "Sapevamo che oggi potevamo fare fatica dopo la coppa".

Ha rischiato grosso il di Gattuso, riuscito però a ribaltare la situazione e vincere una fondamentale gara in chiave Scudetto. Gli azzurri rispondono così ai successi di , e , per una zona europea sempre più difficile e pregna di squadre.

Gattuso non può che fare i complimenti ai suoi ragazzi per la rimonta, nonostante qualche appunto per lo svantaggio iniziale: una gara dai due volti che ha sorriso però alla fine al Napoli, a quota 23, tra l'altro a +6 sulla , nuovamente sconfitta.

Al termine di Napoli- , Gattuso ha parlato così:

"Sapevamo che oggi potevamo far fatica, in Coppa avevamo speso tanto, sicuramente la differenza la fa la rosa. Oggi abbiamo cambiato modulo, abbiamo messo due giocatori e la partita è cambiata. Il primo tempo abbiamo giocato malissimo, meritavamo di stare sotto. Nella ripresa abbiamo tenuto il campo e fatto ciò che dovevamo. Ci sta soffrire in queste partite".

Nel futuro potrebbe esserci Lozano come prima punta:

"Si trova meglio? Ci sta. Quando andiamo in ampiezza col terzino, lui si fa a posizionare un po' dentro al campo e gli piace. Quando superiamo la metà campo avversaria gli piace accentrarsi. In questo momento lavoriamo meglio con le catene e penso che lui in questo momento, a differenza delle prime partite, sta venendo bene dentro e non gioca solo sul binario. E' migliorato da questo punto di vista".

Lozano ha deciso la gara da subentrato con un goal e un assist, ma la rete decisiva è stata segnata da Petagna, anche lui entrato nella ripresa e subito ad abbracciare Gattuso dopo la rete del 2-1. Il tecnico del Napoli ci ha scherzato su:

"I calciatori mi vogliono bene? A volte. A volte hanno la mia foto e mi sputano in faccia. Ma fa parte del mio lavoro... Loro devono sapere, io sono un po' all'antica su questo. A me piace dire le cose pane al pane vino al vino e non portare rancore":

