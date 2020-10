Gattuso riporta sulla terra il Napoli: "Abbiamo fatto il solletico all'AZ"

Dopo la larga vittoria contro l' in campionato, il deve fare i conti con il k.o di contro l'AZ. Risultato a sorpresa al San Paolo, con gli azzurri superati dalla squadra olandese di misura: è paritta male la stagione continentale per il team Gattuso.

Un Gattuso ovviamente deluso a fine gara, viste le tante occasioni capitate sui piedi dei suoi giocatori, stavolta non riusciti a trasformare in oro quanto prodotto. Sconfitto a tavolino contro la , ora il tecnico del Napoli rimedia anche il primo ko sul campo.

Al termine del match, Gattuso ha parlato così:

"Potevamo starci una giornata oggi, non avremmo segnato, la sensazione era questa. Abbiamo preso mezzo tiro in porta e l'abbiamo persa dopo aver fatto un possesso palla sterile, facendo il solletico agli avversari. Dovevamo giocare meglio senza palla".

Il tecnico del Napoli guarda però già avanti:

"Tra tre giorni abbiamo la possibilità di rifarci. Abbiamo complicato il cammino, non possiamo sbagliare più nelle prossime cinque partite. L'AZ non ha mai difeso così. Di solito fa gioco, invece è venuto qui solo a difendersi, facendo una partita di gran mentalità".

Due tiri, un goal:

"Questo tipo di partite esiste, è un'altra competizione. Che ci serva da lezione. Non so se abbiamo preso troppi complimenti, ma oggi non posso rimproverare niente alla squadra, se non negli ultimi 10-15 metri. Per il resto abbiamo fatto ciò che dovevamo".