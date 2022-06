Gattuso riparte dalla Liga: ha firmato con il Valencia fino al 2024

L'ex allenatore di Milan e Napoli torna in panchina e approda in Liga spagnola: contratto fino al 2024 con opzione per la stagione successiva.

Gennaro Gattuso torna in panchina dopo una stagione ai box: l'ex allenatore di Napoli e Milan, infatti, ripartirà dal palcoscenico della Liga per guidare il Valencia. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il tecnico italiano ha posto la firma su un contratto biennale con scadenza fissata a giugno 2024, con opzione per la stagione successiva. Per Gattuso si tratta della terza esperienza estera dopo quelle precedenti, maturate al timone di OFI Creta e Sion.

In Italia, invece, l'ex centrocampista campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, ha guidato Palermo e Pisa in Serie B prima di approdare in massima serie. Alla guida della sua ex squadra da calciatore, il Milan, dal novembre del 2017 al 2019, è poi passato al Napoli con il quale ha vinto il suo primo e ad ora unico trofeo da tecnico: la Coppa Italia nella stagione 2019-2020, prima dell'esonero maturato il 23 maggio 2021.