Gattuso promuove a metà il Milan: "Ottima fase difensiva, ma poca qualità"

Il Milan esce indenne dall'Olimpico senza brillare, ma Gennaro Gattuso alla 'RAI' sottolinea le difficoltà avute nell'affrontare la Lazio e si tiene stretto lo 0-0 strappato nella semifinale d'andata di Coppa Italia.

"Passo indietro a livello qualitativo, sapevamo di giocarcela nei 180 minuti, a livello difensivo però abbiamo fatto bene. Era la gara da fare, la Lazio è molto fisica e ti crea grattacapi. Negli ultimi 30 metri potevamo sviluppare la manovra in maniera diversa".

"Abbiamo palleggiato in modo non corretto sbagliando tantissimo, prendendo 4-5 ripartenze. La Lazio è sempre in salute, sembra non ti faccia male ma invece bisogna stare attenti. A livello tecnico potevamo fare molto meglio. Ci teniamo la prova a livello dfensivo che oggi ha funzionato molto bene".