Gattuso presenta Piatek al Milan: "Sembra robocop, vuole fare goal"

Gattuso su Piatek: "Sembra robocop, dice solo poche parole. Higuain? Ha fatto la sua scelta, adesso fa già parte del passato".

Vigilia importante per Gennaro Gattuso, chiamato col suo Milan a sfidare il Napoli del grande ex Carlo Ancelotti nell'anticipo serale del sabato in programma a San Siro.

Il tecnico rossonero in primis ha parlato della necessità che la sua squadra migliori dal punto di vista mentale.

"Commettiamo ancora troppi errori in termini di esperienza. Nel primo tempo contro il Genoa abbiamo fatto male, meglio nella ripresa. Partite come Milan-Napoli ci devono aiutare a migliorare. Il nostro obiettivo è quello di restare attaccati alle prime posizioni fino a primavera, non c'è una gara non decisiva per noi. Difesa? Su 14 goal presi ultimamente 7-8 ce li siamo fatti da soli. Abate e Zapata sono migliorati molto, il primo ha tutte le caratteristiche per giocare centrale".

Fermamente convinto che non ci sarà alcuna ripetizione dei 'buu' razzisti nei confronti di Koulibaly.

"San Siro ha sempre applaudito i campioni, credo che il nostro sia un pubblico maturo. Nel momento in cui dovesse esserci qualche stupido che fa il contrario voglio vedere gli altri 65.000 che rispondono con applausi".

Solo parole al miele per Ancelotti, che considera un elemento fondamentale della sua carriera da calciatore.

"Carlo non si può imitare, ha una dote innata nel gestire i giocatori, quasi nessuno può parlare male di lui. A tratti ci siamo comportati come padre e figlio, se sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto in carriera il merito è suo. E' una grande persona".

Soddisfatto anche dell'impatto che il nuovo bomber rossonero Piatek ha avuto sull'ambiente. E non esclude di poter utilizzare l'ex Genoa insieme a Cutrone.

"Piatek sembra robocop, dice solo poche parole: 'Voglio fare goal e spaccare tutto', ma dimostra quello che sa fare in allenamento. E' un giocatore fisico, gli piace attaccare la profondità. E' rimasto colpito dall'accoglienza ed ha tanto entusiasmo. Dall'inizio? Vediamo. Insieme a Cutrone? Abbiamo solo due punte di ruolo, certe partite potranno pure giocare insieme. La scelta di prendere Piatek è stata fatta in modo condiviso con la società. Patrick sta capendo le parole che gli dico, da due-tre settimane ha cambiato modo di pensare. Deve essere comunque determinato da titolare o da entrante a partita in corso".

Impossibile non parlare di Higuain, andato via dopo soli sei mesi con destinazione Chelsea.

"Ha fatto la sua scelta ed adesso fa già parte del passato. Lo ringrazio per quello che ha dato alla squadra. Poteva fare di più sia lui che noi nel metterlo nelle giuste condizioni per potersi esprimere. Ha sofferto il fatto di non segnare con continuità e di essere per questo motivo massacrato sia dalla stampa che dalla televisione. Ha forse sofferto l'ipotesi di non essere riscattato se non si arrivava quarti. L'ha molto condizionato anche il rosso contro la Juventus".

Per quanto riguarda il mercato, non ci sarà nessuna ulteriore entrata. C'è inoltre la conferma delle discussioni con Zapata sul rinnovo del contratto.

"Siamo a posto così. Calhanoglu lo voleva il Lipsia, ma non è mai stato sul mercato, sono cose che vi siete inventati. La società ha proposto a Zapata il rinnovo di contratto e stanno discutendo la situazione, è in scadenza come sanno tutti".

Conclusione dedicata a Paquetà, sempre più al centro di questo nuovo corso rossonero.