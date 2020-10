Gattuso presenta Napoli-AZ: "Europa un obiettivo, non un fastidio"

Nonostante l'emergenza che ha colpito la rosa olandese, -AZ si gioca regolarmente. E dunque tocca a Gennaro Gattuso presentare nella classica conferenza stampa della vigilia la gara d'esordio degli azzurri nei gironi di .

"L'Europa non è un fastidio, è un obiettivo. Siamo contenti di giocarla, sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto l'anno scorso. Giocare in Europa è importante e noi dobbiamo fare bene, impegnandoci per passare il turno. Turnover? Ci saranno tre-quattro giocatori che non hanno giocato con l' che domani scenderanno in campo".