Gattuso non parla dopo Lazio-Napoli, il vice: "Sta combattendo con il problema all'occhio"

Serata davvero negativa per il di Rino Gattuso, che esce sconfitto dal campo della e deve fare i conti con altri preoccupanti infortuni. Anche l'allenatore azzurro è alle prese con un problema fisico che gli ha impedito di presentarsi ai microfoni dei giornalisti al termine del match.

A spiegare la situazione il vice Luigi Riccio subito dopo il fischio finale a 'Sky Sport':

"Rino sta combattendo con questo problema all'occhio e ne avrà per qualche giorno ancora, poi tornerà speriamo tutto come prima. Mi scuso per lui".