Gattuso dopo Napoli-Juventus: "In 5 mesi abbiamo fatto abbastanza danni"

Rino Gattuso commenta il successo del Napoli sulla Juventus: "Due grandi vittorie, ma ora bisogna pedalare. Questa squadra si è fatta male da sola".

Due vittorie consecutive, la prima in Coppa e la seconda in campionato. Contro la capolista. Un bel secondo inizio per il e una boccata d'aria fresca per Rino Gattuso, che nel post partita ha commentato il match a 'Sky Sport'.

"Questa sera torno a casa e ripenso alla partita con la . Abbiamo vinto con due grandi squadre, però bisogna pedalare perché di danni in questi cinque mesi ne abbiamo fatti abbastanza. Complimenti ai ragazzi, però dobbiamo pedalare".

Una piccola macchia su una serata pressoché perfetta? La rete presa nei secondi finali da Cristiano Ronaldo.

"Il goal subìto alla fine mi ha infastidito, perché in questo momento non bisogna regalare nulla. Possiamo migliorare anche in questo aspetto, senza regalare goal agli avversari. Da quando sono arrivato abbiamo preso goal solo regalandoli".

Insomma, non solo sorrisi per un perfezionista come Gattuso nonostante una vittoria così prestigiosa.

"Abbiamo sbagliato spesso l'ultimo passaggio. Ogni tanto ci siamo presentati quattro contro quattro o cinque contro cinque ed è una cosa che dobbiamo migliorare".

Il San Paolo è tornato a tifare e, come accadeva in passato, a cantare e saltare con la squadra anche al termine della partita.

"Io sono qui da poco ma questa squadra si è fatta male da sola, è stata un po' masochista. Ora sta a noi riempire lo stadio, e lo possiamo fare con i risultati e con il gioco. Qualche fischio e qualche vaffa l'ho preso anch'io. Ora bisogna pedalare. Che obiettivi mi pongo? Vivo alla giornata, non mi fido".