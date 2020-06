Gattuso su Lozano: "Non permetto a nessuno di rovinare un allenamento"

E' una vigilia importante per Gennaro Gattuso che, dopo la finale persa alla guida del due anni fa, sogna di portare a casa il trofeo col . Ma per riuscirci dovrà superare la .

Il tecnico azzurro, intervistato da 'Rai Sport', sa che battere la corazzata bianconera sarà tutt'altro che facile.

Gattuso quindi non nasconde tutta la sua stima per Maurizio Sarri, collega e predecessore sulla panchina del Napoli.

" Mi piace tutto di lui, non nego e penso di averlo detto più di una volta, ho fatto tanti copia ed incolla in questi anni, ho visto tanti filmati di come giocava con la linea di difesa, di come ha cominciato a palleggiare nel campionato italiano, mi piace tutto".

Infine il tecnico spiega quanto accaduto con Lozano che ieri sarebbe stato allontanato dall'alllenamento.

"Chi è stanco, chi non se la sente, chi non è lucido di testa, per me può stare nello spogliatoio, se perde un giorno non succede nulla. Sanno che chi scende in campo, quando fischio, voglio gente che va a mille all'ora, non permetto a nessuno di rovinare un allenamento".