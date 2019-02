Gattuso elogia Piatek: "I neonati dicono sempre 'mamma', lui dice sempre 'goal'..."

Dopo la doppietta di Bergamo, Gattuso traccia il suo ritratto di Piatek: "I neonati dicono sempre 'mamma', lui dice sempre 'goal'...".

La seconda doppietta di Krzysztof Piatek con la maglia del Milan è stata di quelle pesanti, che valgono più di tre punti. Come quella contro il Napoli in Coppa Italia era valsa la semifinale, quella con l'Atalanta ha permesso di distanziare una rivale e mandare un segnale a tutte le squadre che lottano in zona Champions League.

RIvedi Atalanta-Milan on demand su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

L'attaccante polacco classe 1995 di segnali da mandare ormai ne ha davvero pochi, dopo aver toccato quota 25 goal soltanto nella prima parte di stagione. 17 centri in campionato e 8 in Coppa Italia, numeri da capogiro che spazzano via i dubbi sul valore del giocatore.

A confermarlo è stato anche Gennaro Gattuso, che sabato sera nel post-gara di elogi al proprio numero 19 ne ha fatti tanti, ma uno più degli altri è significativo, come riportato dal 'Corriere': Piatek pensa soltanto ai goal. E in campo si vede.

"I neonati dicono sempre 'mamma', lui invece dice sempre 'goal'. Ogni volta che apre bocca è sempre 'goal', 'goal', 'goal'..."

Per ora i goal in campo sono 6 in 5 partite, tutte quelle in cui è partito titolare. Al Genoa si era "fermato" a 19 ed era fruttato 35 milioni di euro. Ma per Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Grifone che in inverno ha lasciato andare Piatek al Milan, il suo valore è già raddoppiato, come ha spiegato alla 'Gazzetta dello Sport'.