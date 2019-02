Milan, Gattuso verso l'Empoli: "C'è preoccupazione, la nostra crescita passa da qui"

Alla vigilia di Milan-Empoli, parla Gennaro Gattuso in conferenza stampa: "C'è preoccupazione, la nostra crescita passa da qui".

4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 partite e la sensazione di essere davvero pronti per puntare in alto. Dopo la vittoria con l'Atalanta, il Milan attende l'Empoli a San Siro per trovare un altro successo interno dopo quelli con Napoli in Coppa Italia e Cagliari in campionato.

Gennaro Gattuso ha presentato la sfida in conferenza stampa, parlando soprattutto di come potrebbe cambiare la sua squadra in questa partita vista l'assenza di Suso.

"Abbiamo 3 partite in 8 giorni, oggi prepareremo la partita e vedremo che modulo adottare. Paquetà a volte l'esterno d'attacco lo fa già, quando si scambia con Calhanoglu. Strinic si sta allenando, ma era stato fermo tre settimane, ora è in gruppo di nuovo. Zapata dovrebbe essere a disposizione tra 7-8 giorni".

Proprio il turco ha ritrovato il goal e l'abbraccio con Gattuso è stato significativo del rapporto che il tecnico ha con il suo numero 10.

"Il rapporto è forte con tutti i miei giocatori, vado alla ricerca del rapporto umano. Hakan ha attraversato un momento difficile”.

Con l'Empoli sarà probabilmente ancora protagonista l'ex Leverkusen e Amburgo, in una partita che Gattuso chiede che non venga sottovalutata.

"Da parte mia c’è grande preoccupazione, giochiamo con una squadra che ha cambiato modulo e un allenatore che prepara bene le partite. Ha qualità tecniche e una fase difensiva interessante. Partite facili non esistono. La nostra crescita deve venire da questo tipo di partite”.

Gattuso parla anche della sua situazione e della sua rivincita in chi non credeva in lui, ma senza viverlo come un merito personale. Il tecnico sposta il focus sulla struttura Milan e su come farla rendere.

"Faccio questo lavoro perché penso di saperlo fare. So quali sono le mie caratteristiche e cosa posso dare a un gruppo. Ci sono tanti tifosi da tastiera che ogni giorno si sbizzarriscono. Io penso giorno dopo giorno, non guardo a lungo termine. Preferisco la realtà. Questo è il Milan di tutti: dei dirigenti, dei giocatori, dei tifosi. Piatek sta valorizzando tutto, ma i meriti sono di tutti. Nessuno pensa al proprio ego. L’importante è che ci sia la voglia. Ogni tanto una discussione ci sta, penso sia normale”.

Spazio anche per una battuta riguardo il caso scatenato dall'affermazione di Collovati sul fatto che le donne non debbano parlare di calcio.

"Mia moglie mi fa la formazione… Aldilà delle battute, tre volte a settimana parlo con Carolina Morace. Nel mondo in cui viviamo ci sono tantissime donne che ne capiscono, quando mi confronto con lei c’è sempre un confronto aperto e interessante”.

