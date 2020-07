Gattuso e la questione rigori: "Non si può giocare con le mani legate, è un altro sport"

Il tecnico del Napoli ha commentato il pari contro il Milan: "Creiamo tanto, ma purtroppo finalizziamo poco. Almeno non mi date più del catenacciaro".

Sapeva che sarebbe stata una gara difficile, per diversi motivi. Sia a livello emotivo, contro la squadra della sua vita, sia a livello tecnico-tattico, visto il riscatto delle ultime settimane. Alla fine pareggio al San Paolo tra e , che non riescono ad avere la meglio l'una sull'altra, combattendo a combattere con la per il quinto posto.

Sotto per il goal di Theo Hernandez, il Napoli era riuscito a ribaltare il match con Di Lorenzo e Mertens, prima che il rigore di Kessiè chiudesse la gara sul pareggio. Un penalty che Gattuso ha commentato sulla scia delle polemiche relative ai tanti tiri dagli undici metri assegnati nelle ultime partite, tra cui quella tra Juventus e Atalanta.

Al termine di Napoli-Milan, Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Altre squadre

"Per giocare a calcio le mani servono, ci sono troppi rigori. Se un calciatore sta sempre con le mani legate dietro la schiena è un altro sport. Bisogna rivedere questa regola, chi ha giocato a calcio lo sa.

In ogni caso, oltre il discorso arbitrale, anche una bacchettata ai suoi:

"Il Milan oggi ha calciato poco in porta eppure nelle due conclusioni ha realizzato due goal, dobbiamo essere più attenti. Creiamo tante palle goal e occasioni ma purtroppo finalizziamo poco, commettendo troppi errori".

Gattuso si è anche tolto un piccolo sassolino dalla scarpa:

"Sono contento però perché nell’ultimo periodo mi avete dato del catenacciaro e adesso invece sento altre cose".

Ha sentito sicuramente tanta emozione per avere incontrato nuovamente l'amico Maldini e il Milan: