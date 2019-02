Gattuso e i due volti dell'attacco: "Piatek fa reparto da solo, a Suso piace troppo ricamare"

Dopo il pareggio del suo Milan sul campo della Roma per 1-1, Gattuso ha parlato di Piatek e Suso, autori di prestazioni opposte all'Olimpico.

Un punto a Roma per mantenere il quarto posto, salire a -4 dall'Inter e prendere ulteriore fiducia. Il Milan lascia l'Olimpico con un 1-1 contro la diretta concorrente giallorossa per un posto in Champions League.

Al termine del match, Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la prestazione dei rossoneri, partendo dalla prestazione di Piatek, al terzo goal in due partite giocate da titolare con il Milan. Le reti sono però solo la punta dell'iceberg.

"Piatek ha fatto reparto da solo. Se si palleggia bene poi attacca bene la profondità, quando attacca crea linee di passaggio e impegna le difese. Ci rende lo sviluppo del gioco più facile. Ci fa respirare e ci sta dando una grandissima mano".

Nell'analisi della partita il tecnico del Milan ha riconosciuto i meriti alla Roma, definita come grande squadra che ai punti avrebbe meritato qualcosa in più.

"Ai punti meritava qualcosa in più la Roma, è una grande squadra e sta solo attraversando un momento negativo. Loro ci venivano a prendere alto e il possesso palla è stato sterile. Andavamo a cercare Calhanoglu e Paquetà e abbiamo sbagliato qualcosa, ma gli spazi c'erano. A Suso piace ricamare, è una sua caratteristica: difficilmente si può cambiare".

Gattuso si è comunque detto soddisfatto della prestazione del Milan, specialmente nel primo tempo dopo una prima frazione di gioco che non ha soddisfatto totalmente l'allenatore rossonero.

"Abbiamo patito la loro fisicità, ma sono contento della prestazione perché la squadra ha tenuto bene il campo. Nel secondo tempo la partita mi è piaciuta veramente tanto, ma nel primo abbiamo fatto fatica"

Battuta finale anche su Daniele De Rossi, stasera avversario, ma compagno di Nazionale per tanti anni e campione del mondo nel 2006. I due si sono abbracciati a fine partita.