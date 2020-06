Gattuso dopo Napoli-Inter: "Goal di Eriksen? Non è un errore di Ospina"

Il ha staccato il biglietto per la finale di Coppa contro la , al termine di una battaglia al San Paolo contro l'. Gli azzurri avranno la possibilità di giocarsi un trofeo in questa stagione.

Ai microfoni di 'Rai Sport', nel post-partita, ha parlato Gattuso, commentando la gara ma non solo. Parte infatti nell'intervista con una dedica alla sorella scomparsa qualche giorno fa.

"Dedico la vittoria ai miei genitori e a mia sorella, eravamo tutti molto legati a lei. Colgo l'occasione per ringraziare tutti per la vicinanza".

Tornando alla partita, invece, Gattuso commenta il goal su calcio d'angolo di Eriksen e l'atteggiamento generale della squadra, che comunque lo soddisfa.

"Siamo una squadra con tanta qualità, oggi abbiamo provato a fare una pressione super offensiva, ma ancora dobbiamo imparare perché non siamo precisi. Sappiamo soffrire però, anche se oggi abbiamo preso un goal da polli, ma non è un errore di Ospina, bensì di posizionamento da parte di tutti. Penso però che la squadra in generale abbia fatto molto bene, riprendendo da 95 giorni fa. La squadra lavora bene durante la settimana, ma d'altronde il livello di questa squadra è molto alto".