Gattuso dopo Inter-Napoli: "In questo momento ci manca un po' d'anima"

Questa volta niente soddisfazioni, diversamente dalla doppia semifinale di Coppa . Il viene trafitto da D'Ambrosio e Lautaro Martinez e perde per 2-0 contro l' . Gara commentata dopo il 90' da Rino Gattuso.

Ultima giornata di campionato, poi si pensa al . Anche se Gattuso si rifiuta di pensare alla gara contro l'Inter come a un test.

"Sarà una partita completamente diversa. L'Inter è una squadra fisica, il Barcellona palleggia molto bene. In questo momento ci manca un po' d'anima: non segniamo e subiamo tutto quello che creano gli avversari".

Gattuso analizza poi nel dettaglio il match di San Siro:

"Siamo partiti con l'intensità bassa e contro l'Inter questo non te lo puoi permettere. Ma poi la squadra mi è piaciuta. Milik non ha disputato una grandissima partita, mi aspettavo di più".

Sulla formazione che scenderà in campo al Camp Nou, Gattuso non si sbilancia:

Chiusura ancora su un argomento che a Gattuso sta particolarmente a cuore: l'anima.

"Dobbiamo ritrovarci. Quando ho parlato di anima avete sottovalutato questa frase. Io mi aspetto di più da questa squadra: abbiamo toccato il fondo, siamo stati bravi ad aggiustare la stagione e dopo la Coppa Italia stiamo facendo buone prestazioni, ma non col coltello tra i denti".

"Bisogna fare tutti un passo indietro: dormire qualche ora in più, mangiare alle 8.30 e non alle 10.30... Non pretendo che vivano la carriera come l'ho vissuta io, ma è giusto dar loro un consiglio".