Da Gattuso a Cannavaro, passando per Pirlo: gli eroi del 2006 che ora allenano

Da campioni del mondo ad allenatori: Oddo, Nesta, Cannavaro, Camoranesi, Grosso, Inzaghi, Barone e ora Pirlo. Tanti allenatori in quell'Italia 2006.

Dopo quasi due anni dal conseguimento del patentino di allenatore Andrea Pirlo può iniziare la sua nuova avventura in panchina con la Juventus Under 23. Il 'maestro' si unisce così alla lunga lista dei campioni del mondo 2006 che hanno deciso di allenare.

Una squadra di veri leader quella che trionfò a Berlino, a partire da capitan Cannavaro: l'ex Pallone d'Oro è volato prima negli per 'assaggiare' il nuovo ruolo di vice-allenatore sulla panchina dall'Al-Ahli, per fare poi l'allenatore in tra Tianjin Tianhai e Guangzhou Evergrande.

Percorso simile per il compagno di reparto Alessandro Nesta: l'ex è volato a Miami per iniziare la sua avventura in panchina, per poi tornare in e rilanciarsi in Serie B alla guida di e .

Altre squadre

Tanta gavetta anche per Gennaro Gattuso, che dopo le esperienze sulle panchine del Sion, del , dell'OFI Creta e del Pisa, è sbarcato in prima alla guida del suo Milan e ora al , dove si è già tolto la grande soddisfazione del primo trofeo.

Futuro da allenatore anche per Massimo Oddo, partito dalle giovanili del e 'maturato' al , prima di essere chiamato dall' e poi da e Perugia.

Mauro German Camoranesi ha scelto invece di partire dal e dalla sua , dove ha allenato il Coras de Tepic, il Tigre e il Cafetaleros: ora è attualmente alla guida della formazione slovena del Tabor Sezana.

Nuova carriera da allenatore per l'eroe che non ti aspetti del mondiale tedesco: Fabio Grosso ha fatto la sua 'gavetta' nelle giovanili della , per poi prendere il controllo di Bari, e , dove ha vissuto la sua ultima breve esperienza fino allo scorso dicembre.

L'articolo prosegue qui sotto

Partito dalle giovanili anche Filippo Inzaghi, promosso poi in prima squadra dal presidente Berlusconi: l'avventura al Milan non è stata delle migliori, poi i trasferimenti a e , prima della grande cavalcata alla guida del , con cui ha conquistato la storica promozione in A.

Con la maglia dell'Italia ha fatto il 'lavoro sporco', ora Simone Barone allena le giovanili del dopo aver fatto le prime esperienze in ai Delhi Dynamos e nelle giovanili della Juventus. Prime esperienze in panchina anche per Alberto Gilardino, a segno nel 2006 contro gli e ora allenatore della Pro Vercelli dopo la prima avventura al Rezzato.

Primo incarico da allenatore in vista dunque per Pirlo, che ripartirà dall'Under 23 della Juventus, squadra con cui ha giocato dal 2011 al 2015. Si arricchisce la squadra dei campioni del mondo in panchina.