Gattuso, buona la ‘prima’ in Liga: il Valencia batte il Girona in dieci

Buon esordio per Rino Gattuso in Liga. Il suo Valencia si è imposto al Mestalla per 1-0 sul Girona grazie ad un rigore di Soler.

Parte con il piede giusto l’avventura di Rino Gattuso in Liga. Il suo Valencia infatti è riuscito a mettere in cascina i suoi primi tre punti, all’esordio in campionato, imponendosi per 1-0 contro il Girona.

Un successo, quello maturato al Mestalla, figlio di una buona prestazione ma anche di tanto carattere. Il Valencia ha infatti fatto bene soprattutto nel primo tempo e la sua supremazia territoriale è stata premiata proprio in pieno recupero di prima frazione quando Carlos Soler ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Valery.

Per gli uomini di Gattuso le cose si sono complicate al 52’ quando Comert è stato espulso ed ha lasciato la sua squadra in inferiorità numerica. Il tecnico italiano è stato dunque costretto a rivedere i propri piani tattici ed ha richiamato in panchina un attaccante, Hugo Duro, per inserire il difensore colombiano Cristhian Mosquera.

Il Girona ha quindi preso in mano il pallino del gioco per alcuni minuti, ma nel finale il Valencia ha fatto valere la propria maggiore qualità ed ha gestito il vantaggio con relativa tranquillità meritando il risultato pieno.

Una statistica premia inoltre il gioco espresso dalla squadra di Gattuso: sono stati infatti diciassette i tiri effettuati a fronte dei cinque subiti. Mai il Valencia aveva fatto meglio negli ultimi anni all’esordio con un nuovo tecnico in panchina.