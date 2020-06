Gattuso e la testa a Barcellona-Napoli: "Non sarà una vacanza"

A due giorni dalla conquista della Coppa , l'aria in casa si è fatta molto più serena: i contrasti precedenti tra club e giocatori sembrano essere ormai scomparsi, merito dell'entusiasmo per la vittoria di un trofeo ai danni degli storici rivali della .

Un successo che porta la firma indelebile di Gennaro Gattuso, alla prima gioia da allenatore: intervenuto nel corso del programma 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss', il tecnico calabrese ha ripercorso i momenti più importanti della cavalcata azzurra.

"Quelle con , e Juventus sono state gare difficili. Con la Lazio eravamo in dieci, con l'Inter ce la siamo vista brutta. I miglioramenti ci sono ma possiamo ancora crescere. Quando da giocatore vincevo un trofeo, pensavo a cosa avrei dovuto fare dopo per migliorarmi. Bisogna farsi trovare pronti e avere la testa libera, in campionato faremo così".