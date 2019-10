Gattuso aspetta il Milan: accetterebbe solo una proposta dalla proprietà

La partita tra Genoa e Milan del prossimo turno di Serie A, potrebbe decidere il futuro di Gattuso. Nelle sue preferenze ci sarebbe ancora il Diavolo.

Gennaro Ivan Gattuso potrebbe presto tornare in . La sua prossima squadra potrebbe 'uscire' dalla partita tra e , in programma sabato sera. Entrambe le squadre, infatti, hanno dato ai rispettivi tecnici una fiducia momentanea, che potrebbe finire proprio con questa giornata in caso di sconfitta.

Come vi abbiamo raccontato domenica, il Genoa ha messo gli occhi su Gattuso da tempo e, in caso di esonero di Andreazzoli, sarebbe il primo nome sulla lista dei papabili sostituti. Non è ancora chiara la posizione di Gattuso, però.

'Ringhio' è anche tra i nomi che aleggiano attorno al Milan in caso di esonero di Giampaolo. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', però,la sensazione è che un’eventuale proposta potrebbe essere valutata da Gattuso solo se arrivasse direttamente dalla proprietà.

In buona sostanza: Gattuso dopo essere stato 'abbandonato' al termine della scorsa stagione, accetterebbe la nuova proposta solo avvertendo il massimo supporto della proprietà stessa, più che dei dirigenti come Maldini e Boban.

Secondo 'Tuttosport', se Gattuso dovesse ricevere entrambe le chiamate, da parte di Milan e Genoa, accetterebbe ancora una volta il Diavolo, con buona pace di Preziosi. Ad oggi siamo però soltanto al campo delle ipotesi: è fondamentale l'esito della sfida di sabato sera. Gattuso intanto comincia a scaldare i motori...