Chi è Federico Gatti: dalla sesta serie a Nazionale e Juventus

L'ascesa del difensore titolare contro l'Inghilterra: ha giocato in Promozione ed Eccellenza, ora vuole rimanere al top tra azzurro e Serie A.

Roberto Mancini deve rispondere in maniera continua alle domande sugli assenti, molto spesso, più che sui presenti. E' stato chiaro: gli esperti giocatori fuori dal giro della Nazionale sono stati sostituiti dai giovani, coloro che dovranno far rinascere l'Italia.

Per questo motivo, diversi nomi nuovi, improvvisi, stanno venendo fuori nelle ultime gare della Nazionale azzurra: il primo è stato Gnonto, in campo contro la Germania e l'Ungheria, mentre il secondo Zerbin, in campo nel 2-1 della seconda giornata di Nations League. Ora, Federico Gatti.

CHI É GATTI

Titolare contro l'Inghilterra nel terzo match di Nations League, Gatti è un difensore 1998, centrale di difesa. 24 anni a fine giugno, nonostante l'età è rimasto fuori dai radar del grande calcio fin qui: come Zerbin e Gnonto non ha infatti mai giocato in Serie A, riuscendo comunque ad ottenere l'interesse del commissario tecnico Mancini.

Gatti è arrivato al top dopo anni di sacrifici, come raccontato in passato:

"Quando avevo 17 anni mio padre rimase disoccupato, così io ho abbandonato la scuola per andare a lavorare: facevo serramenti e murature, e mi svegliavo alle 3/4 del mattino per andare ai mercati generali ai mercati generali".

Cresciuto come mezz'ala, è diventato difensore nel 2017/2018: da allora è un centrale di sicuro affidamento in continua ascesa. La gavetta fa rima con Gatti.

DOVE GIOCA GATTI?

Gatti si è guadagnato la convocazione militando al centro della difesa del Frosinone, in prestito. Il suo cartellino è infatti di proprietà della Juventus, dove rientrerà in seguito alle vacanze post gare con la Nazionale azzurra. Ben cinque le reti da centrale nel 2021/2022: si tratta di un difensore di 1.90 cm con il senso del goal.

Quella appena passata è stata l'unica stagione di Serie B per Gatti, che continua a scalare le posizioni del calcio italiano: nel 2020/2021 ha giocato per la prima volta in C con la Pro Patria, mentre in quella precedente ha esordito in D con il Verbania.

Proprio con il Verbania ha ottenuto la promozione dall'Eccellenza, dove ha giocato anche con Saluzzo e Pavarolo. Con quest'ultimo team della provincia di Torino ha militato anche in Promozione, nel 2016: dalla sesta serie italiana alla Nazionale azzurra, sei anni dopo.