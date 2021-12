Gaston Ramirez torna in Italia: tutto fatto per il trasferimento al Monza

Colpo a sorpresa per il Monza. Il club lombardo è vicinissimo all'acquisto di Gaston Ramirez. I contatti tra le due parti risalgono a qualche giorno fa e si sono intensificati nelle ultime ore.

A riferirlo è il Sky Sport, che svela come l'uruguaiano firmerà un accordo fino al 30 giugno 2022.

Ramirez inizierà immediatamente ad allenarsi con i nuovi compagni, ma per esordire potrebbe dover aspettare fino al 15 gennaio, dato che il Monza deve liberare uno slot nella sezione Over per tesserarlo.

Arrivato in Italia nel 2010 grazie al Bologna, Gaston Ramirez ha poi trascorso diversi anni in Inghilterra prima di tornare in Serie A con la Sampdoria. La scorsa estate è rimasto senza contratto e ora è pronto ad una nuova avventura.

E proprio la Samp era intenzionata a riabbracciarlo. Il club blucerchiato voleva riprendere il centrocampista uruguaiano, che aveva anche lanciato segnali.

"Sto aspettando la telefonata di Ferrero: se il presidente pensa che io possa ancora dar qualcosa alla Sampdoria, io sono qui".

Affare che però non si è concretizzato, per la felicità del Monza che con Ramirez mette a segno un colpo di livello per la Serie B.