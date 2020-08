Gaston Pereiro, frattura al piede: a disposizione del Cagliari a metà ottobre

Il giocatore uruguagio è finito k.o in allenamento e potrà tornare a disposizione di Eusebio Di Francesco tra un mese e mezzo.

Non potrà avere a disposizione Gaston Pereiro per le prime giornate di campionato, Di Francesco. Il nuovo tecnico del , infatti, dovrà rinunciare all'attaccante uruguagio fino ad ottobre in virtù dell'infortunio occorso all'ex giocatore del in allenamento.

Frattura composta del quinto metatarso del piede destro per Gaston Pereiro, che sarà costretto a saltare almeno cinque turni di campionato: a seconda di come evolverà l'infortunio, il 25enne potrebbe rientrare prima o dopo il mese e mezzo ipotizzato dal Cagliari.

Ad annunciare lo stop lo stesso club di Giulini sul sito ufficiale del Cagliari:

"Il calciatore Gastón Pereiro è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro. L’infortunio, riportato nell’ultima parte dell’allenamento di ieri, richiederà un trattamento conservativo. Il nazionale uruguaiano, le cui condizioni sono monitorate dallo staff medico-sanitario del Club, inizierà nei prossimi giorni l’iter terapeutico: i tempi di recupero sono stimabili in circa 45 giorni".

Acquistato a gennaio dal PSV con grande speranze in virtù dell'esperienza internazionale con gli olandesi e la Nazionale uruguagia, Pereiro è riuscito a giocare solamente dieci gare con il Cagliari, con una rete segnata. Deludente nella prima parte in rossoblù, non inizia bene il suo 2020/2021. In attesa di scendere in campo con il nuovo allenatore del team sardo e provare a prendersi la ribalta.