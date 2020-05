Gastaldello contrario al ritorno in campo: "Non ci sentiamo sicuri, abbiamo paura"

Il capitano del Brescia, Daniele Gastaldello, in un’intervista a Repubblica spiega: “Dodici partite in un mese e mezzo, non è giusto”.

Il calcio italiano si trova davanti ad un bivio. La pandemia ha creato una situazione che in pochi avrebbero potuto anche solo immaginare ed oggi, a due mesi dall’inizio dello stop che ha bloccato tutti i campionati, sono in molti a chiedersi se ci siano le possibilità di ripartire.

La volontà dei vertici del calcio italiano è quella di chiudere la stagione, ma c’è anche chi come Daniele Gastaldello non se la sente di tornare in campo. Il difensore del , in un’intervista rilasciata a ‘Repubblica’, ha ammesso di essere contrario ad un’immediata ripresa delle attività.

“Giocare? Io dico no. Credo che al centro e al sud non sia arrivato davvero quello che si è visto in Lombardia. E per fortuna, dico. A Brescia tutti siamo stati toccati, tutti noi conosciamo qualcuno che ha subito la tragedia sulla pelle, abbiamo scoperto quanto poco basti per rovinare una famiglia”.

Secondo Gastaldello, tornare in campo per chiudere la stagione in tempi ristretti sarebbe anche pericoloso, anche per questo motivo non sarebbe pronto a giocare.

“Se lo chiedono a me, dico di no. E poi non ci sono neanche i presupposti, non ci sentiamo sicuri. Ci chiedono di riprendere ad allenarci e di tornare in campo subito, concentrando dodici partite in un mese e mezzo: è ingiusto, ne va dell’incolumità di tutti i giocatori”.

Quello di Gastaldello è anche il pensiero di tutto il Brescia.

“Io parlo per me e per i compagni: se il prezzo della ripresa è farci male anche seriamente, non ne vale più la pena”.

Nei giorni scorsi, i giocatori dell’Eibar hanno emesso un comunicato con il quale hanno espresso i loro timori.

“Sì, abbiamo paura. Siamo esposti, tutti, non solo noi calciatori, ma magazzinieri, fisioterapisti, massaggiatori. Tutti a contatto, inevitabilmente. Sento che la soluzione sarebbe chiuderci in ritiro due mesi: non ha senso, è contro natura, siamo professionisti ma anche esseri umani, abbiamo mogli, figli. Non c’è nemmeno un protocollo ancora”.

Alcuni giocatori intanto sono già tornati in campo per allenarsi.

“Non è stato giusto partire scaglionati. Noi al Brescia ancora non abbiamo ricominciato, e non siamo gli unici. Certo, per ora si tratta di allenamenti individuali, ma bisognava partire tutti insieme. Invece fino a pochi giorni fa non si sapeva neanche se potevamo allenarci, mi sembrava assurdo che si aprisse agli atleti di sport individuali e a noi no, ma almeno questo lo abbiamo risolto, voglio credere che il ministro si fosse espresso male. Ne abbiamo parlato anche con gli altri capitani, in una riunione video, volevamo solo che ci aprissero i centri sportivi, li immaginate i giocatori della o della correre al parco?”.

Brescia è stata una delle città più colpite, ma all’interno della squadra non risultano contagiati.