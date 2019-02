Gastaldello ricorda: "Okaka una montagna, Mihajlovic lo sollevò di peso"

Daniele Gastaldello conosce bene Sinisa Mihajlovic: "Salverà facilmente il Bologna, Destro ha l'occasione della vita".

Daniele Gastaldello conosce bene Sinisa Mihajlovic. Oggi in forza al Brescia, il difensore centrale è passato dal Bologna dopo 8 anni alla Sampdoria, in cui ha lavorato proprio con il tecnico serbo, oggi sulla panchina dei felsinei. E ha le idee chiare: salverà il Bologna e cambierà il mondo.

Intervistato al 'Corriere dello Sport' Gastaldello, che con Mihajlovic ha lavorato per due anni in blucerchiato, ha svelato tutti i segreti che caratterizzano l'allenatore ex tra le altre di Torino e Milan. Non un sergente di ferro, ma uno che compatta il furbo e che non sopporta i furbi.

"Per me è un grande allenatore per come riesce a compattare il gruppo e a farti dare sempre il 101%. E chi dice che Sinisa è un sergente di ferro non lo conosce e parla solo per partito preso. E’ uno che se gli dai il massimo anche durante la settimana, ti restituisce tutto con gli interessi. Con lui puoi ridere e scherzare, sa stare benissimo con il gruppo. Con lui non ha spazio solo un tipo di giocatore: il lavativo, quello che fa il furbo. E Sinisa se ne accorge subito, anche prima che l’allenamento cominci".

Per il Bologna, secondo il centrale classe 1983, quella di prendere il serbo è stata la scelta giusta, sia per la rosa che per il valore dell'allenatore. La salvezza potrebbe esser più vicina.

"Si salverà facilmente. Perché il Bologna è più forte della sua classifica, e questo lo pensavo anche prima che arrivasse Sinisa, figurati ora. Gli ho mandato un messaggio quando è arrivato in rossoblù. Gli ho scritto che il Bologna aveva fatto la scelta migliore"

Mihajlovic era subentrato già alla Sampdoria, in una squadra piena di difficoltà e di difficile gestione per l'allora allenatore Delio Rossi. Poi con il suo arrivo il mondo è cambiato, ha svelato Gastaldello. E lo stesso potrebbe succedere a Bologna.

"Rovesciò il mondo. La realtà di quella Samp assomigliava tanto a quella di oggi del Bologna, con Delio Rossi eravamo finiti in un tunnel dal quale proprio non riuscivamo a uscire. Poi arrivò Sinisa a piedi pari, dicendo a tutte le cose in faccia, e tutto cambiò. A guardare come ha giocato il Bologna a San Siro contro l’Inter, penso che abbia fatto la stessa cosa a Bologna. È una persona che ti tira fuori tutto quel che hai dentro. Quando c'è da battere i pugni sul tavolo non delega nessuno".

A proposito di pugni sul tavolo, Gastaldello ha svelato che una volta è stato Okaka (definito "una montagna" per il suo fisico possente) a far le spese dell'idea del tecnico.

"Sentendosi preso in giro da lui, a un certo punto Sinisa lo ha alzato di peso e lo ha portato fuori dallo spogliatoio. Una scena mai vista, quando Mihajlovic perde la brocca è consigliabile stargli lontano"

Ora la missione di Mihajlovic è quella di cambiare anche Mattia Destro, apparso ormai perso, ma che il tecnico ha tutta l'intenzione di voler recuperare per poterci puntare.