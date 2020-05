Gastaldello contrario: "Riprendere una forzatura, giocare alle 16.30 una cosa scandalosa"

Il Capitano del Brescia si conferma contrario alla ripresa: "Si va incontro a dei rischi per l'incolumità dei calciatori, e non ho paura del virus".

Daniele Gastaldello, Capitano del , si fa portavoce della corrente di pensiero che non concorda con la ripresa del campionato. Ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', su Radio Uno, il difensore spiega tutte le sue motivazioni.

"Rispetto a qualche settimana fa non ho cambiato idea. Riprendere il campionato per me è una forzatura. E non perché io abbia paura del coronavirus o che possa 'uscire' qualche positivo tra i calciatori, ma si va incontro a dei rischi per l'incolumità dei calciatori".

Gastaldello si dimostra anche parecchio scettico, per usare un eufemismo, sull'eventualità di giocare anche alcune partite alle 16.30.

"Giocare così tante partite, con temperature alte, non sarà semplice. Giocare alle 16.30 è una cosa scandalosa, non è fattibile. Non so in che modo poi bisognerà stabilire titoli, promozioni e retrocessioni. Dico solo che deve fermarsi, poi ci sarebbe il tempo per decidere".

Ed infine il difensore spiega il lato più umano della vicenda...