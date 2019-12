Gasperini verso Shakhtar-Atalanta: "Loro hanno più chance"

L'Atalanta domani si gioca a Kharkiv la sfida-qualificazione contro lo Shakhtar. Gasperini in conferenza stampa: "Arriviamo con grande fiducia".

90 minuti da dentro o fuori. L' in contro lo Donetsk si gioca la grande chance di qualificarsi agli ottavi di finale di , con una vittoria contro lo Shakhtar e in caso di vittoria o pareggio del contro la .

Prima di guardare ai risultati delle altre però la 'Dea' pensa solo a sé stessa e a vincere, per andare almeno in Europa League. Gasperini, però, non si scompone e in conferenza stampa dà più chances agli avversari.

"Lo Shakhtar ha più chance, sono dettate dalla classifica. All'andata la vittoria li ha premiati un po' troppo. Speriamo di ricambiare il risultato, cercheremo di farlo".

Ci saranno assenze importanti: Toloi non è disponibile per squalifica, mentre Ilicic e Zapata sono infortunati in avanti. Non una situazione nuova per i nerazzurri, come spiega Gasperini.

"Arriviamo chiaramente con grande fiducia, perché dopo l’inizio con tre sconfitte, essere ancora nella condizione di centrare la qualificazione è una bella opportunità. La squadra pur con qualche assenza è riuscita ad avere sempre una buona crescita, rispetto alla partita di andata è cresciuta e può fare bene".

Uno dei nodi da sciogliere è il ballottaggio tra Malinovskiy o Pasalic, anche se potrebbero anche giocare entrambi dietro a Gomez.