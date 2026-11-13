Gasperini sorride, la Roma recupera Svilar, oltre a Mancini e Dybala: disponibili per la sfida contro il Parma al rientro dalla sosta?

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La classifica è corta, cortissima in Serie A: per questo motivo il rientro dalla sosta per le Nazionali diventa un punto di svolta per tutte le squadre che ambiscono allo Scudetto. La Roma, ovviamente, tra loro: la formazione di Gian Piero Gasperini continua a lavorare sfruttando la pausa del campionato per recuperare i giocatori infortunati, e ci sta riuscendo. Perché Mile Svilar, Gianluca Mancini e Paulo Dybala sono verso il ritorno in campo.

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Notizie positive, dunque, quelle che arrivano da Trigoria, dove l'allenatore giallorosso è impegnato a valutare i giocatori rimasti a disposizione, in attesa di riavere gli elementi impegnati con le rispettive Nazionali.

INFORTUNATI ROMA: RIENTRANO SVILAR, MANCINI E DYBALA

Così, nel corso dell'allenamento odierno, Mile Svilar, Gianluca Mancini e Paulo Dybala hanno svolto parte della sessione in gruppo, compiendo un passo importante verso il recupero dagli infortuni.

La Roma riprenderà ad allenarsi nella giornata di martedì 17 novembre, in vista della partita di Parma del 21 novembre e aprendo un periodo molto complicato che vedrà i giallorossi impegnati, poi, contro il PSG in Champions League.

INFORTUNATI ROMA: COME STA GOLLINI E CHI RIMANE FUORI

Lavoro differenziato, invece, per Pierluigi Gollini, reduce dal problema alla schiena che gli ha impedito di scendere in campo contro il Manchester United a Old Trafford.

Restano indisponibili Devyne Rensch, che sta smaltendo una lesione di primo grado all'adduttore, e Lorenzo Pellegrini, che deve fare i conti con una lesione muscolare, e che dovrebbe rientrare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

ROMA, UN CALENDARIO FITTO

Come detto, non sarà un calendario semplicissimo per la Roma di Gasperini, che nell'ultima parte di 2026 affronterà 7 partite: oltre a quelle con Parma e Roma vanno sottolineati i 10 giorni che vanno dall'8 dicembre, data del match contro lo Sporting CP, al 19 dicembre, quando i giallorossi giocheranno contro la Juventus. In mezzo, il 13 dicembre, il Derby contro la Lazio di Gennaro Gattuso.

Ecco perché Gasperini sta lavorando intensamente, durante questa sosta, per recuperare i propri infortunati: perché il periodo che si sta aprendo dirà tantissimo delle ambizioni Scudetto della sua Roma.