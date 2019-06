Gasperini, il sindaco di Bergamo propone la cittadinanza onoraria: "Grande orgoglio"

Approdato sulla panchina dell’ nell’estate del 2016, Gian Piero Gasperini nelle ultime tre stagioni ha ottenuto risultati straordinari.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

In campionato ha infatti collezionato un quarto, un settimo ed un terzo posto (che è valso una storica qualificazione alla prossima ) al quale si aggiunge la finale di Coppa raggiunta nel corso dell’ultima stagione.

Gasperini, con il suo lavoro, ha portato l’Atalanta ad essere una delle più belle realtà del calcio italiano ed europeo e, oltre ai tanti riconoscimenti in ambito calcistico, nelle scorse ore se ne è guadagnato uno importantissimo anche in ambito extra calcistico.

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori ha infatti proposto che al tecnico venga assegnata la cittadinanza onoraria. Il Regolamento del Comune della città spiega a chi tale riconoscimento può essere attribuito.

L'articolo prosegue qui sotto

“A chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per rilevanti atti di liberalità, con la propria opera in favore della pacifica convivenza e della fratellanza, nonché per particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione”.