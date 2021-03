Gasperini si prepara alla sfida col Real: "Presuntuoso pensare di vincere a tutti i costi"

Alla caccia dell'impresa. L'Atalanta vola a Madrid per sfidare il Real e provare a strappare una qualificazione che sembra proibitiva. Nulla però è impossibile per Gasperini e i suoi.

Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, riconoscendo la grandezza dell'avversario e tornando anche alla sfida d'andata, chiusa col rimpianto di non aver potuto giocare all'attacco a causa dell'inferiorità numerica dopo il rosso a Freuler.

"Non possiamo pensare di battere il Real a tutti i costi, è abbastanza presuntuoso. Il coefficiente di difficoltà è sempre più alto, abbiamo soltanto la vittoria come risultato per passare il turno. Sappiamo che il Real può adottare varie soluzioni, ma abbiamo la preparazione per adattarci e fare le nostre scelta. All'andata abbiamo potuto giocare a modo nostro, abbiamo fatto una partita difensiva. Per noi è fondamentale poterci misurare per capire a chi livello siamo".